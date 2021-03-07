Появились кадры испытаний ракеты комплекса «Бал» в безэховой камере

07.03.2021, 15:22, Новости дня

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Опубликованы кадры испытаний береговых ракетных комплексов (БРК) «Бал» в безэховой камере. «Бал» может поражать цели противника на расстоянии около 130 километров.

Целью ракеты в испытаниях выступают два излучающих рупора, имитирующих, в зависимости от поставленной задачи, как групповую цель из двух кораблей, так и один корабль и один источник помех, информирует телеканал «Звезда».

Расстояние до цели в камере – 5 метров, что по условиям испытания равно 100 километрам на местности. «При выходе из контейнера ракета делает горку, затем опускается на маршевую высоту, маневрирует и осуществляет поиск цели», – рассказал замгенконструктора по инновационному развитию корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Станислав Сычев.

БРК «Бал» снабжен дозвуковыми маловысотными противокорабельными ракетами Х-35, может поражать цели противника на расстоянии около 130 километров.

В 2019 году на вооружение Тихоокеанского флота поступили десять новых береговых ракетных комплексов (БРК) «Бал». Кроме того, комплексами снабдили Каспийскую флотилию в Дагестане.