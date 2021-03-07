Следователи завели дело против зампрокурора Таганрога

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07.03.2021, 15:22, Новости дня
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Следственный комитет возбудили уголовное дело в отношении зампрокурора Таганрога Ростовской области, он подозревается в получении взятки, сообщил представитель СУСК РФ по области.

«Возбуждено уголовное дело в отношении заместителя прокурора города Таганрога, в настоящее время исполняющего обязанности прокурора Пролетарского района Ростовской области, по подозрению в получении взятки, и жителя Таганрога по подозрению в посредничестве во взяточничестве», – цитирует представителя СУСК РИА «Новости».

Следствие предполагает, что 6 марта сотрудник прокуратуры получил через посредника взятку в 100 тыс. рублей, деньги были предложены для того, чтобы предприниматель не был привлечен к ответственности.

Как только подозреваемый получил деньги, он был задержан сотрудниками УФСБ РФ по Ростовской области.

Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения.

Ранее сообщалось, что экс-глава города Котласа Архангельской области Андрей Бральнин был арестован судом по ходатайству следствия на два месяца по делу о злоупотреблении должностными полномочиями и получении взяток в крупном и особо крупном размерах.



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