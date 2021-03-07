В Москве сотрудники Росгвардии поздравили женщин с 8 марта

07.03.2021, 15:22, Новости дня

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Образцово-показательный оркестр Росгвардии устроил в преддверии Международного женского дня праздничный флешмоб на площадках торгово-развлекательных комплексов Москвы и поздравил женщин с праздником, сообщила пресс-служба ведомства.

«Москвички и гостьи столицы насладились выступлением ведущего музыкального коллектива и получили цветы из рук статных и обаятельных офицеров. Музыкальный коллектив выступил на площадках торгово-развлекательных комплексов», – говорится в сообщении.

Отмечается, что под руководством начальника главного оркестра Росгвардии полковника Азата Шахмухаметова военные музыканты подарили публике оригинальную концертную программу, объединившую произведения самых разных жанров от классики и джаза до современной эстрадной музыки. Они исполнили произведения Исаака Дунаевского «Как много девушек хороших», Андрея Эшпая «А снег идет», Андрея Петрова «Эй моряк» и многие другие популярные шлягеры отечественных и зарубежных авторов.

«Особые эмоции у зрительниц вызвало выступление солистов оркестра Росгвардии — заслуженной артистки Республики Татарстан Малики Разаковой, лауреатов международных конкурсов Алексея Толстокорова и Дарьи Пантюшовой. Дирижировали оркестром, заслуженный артист Российской Федерации подполковник Аркадий Шмелев и начальник симфонического оркестра подполковник Дмитрий Шибаев», – добавили в ведомстве.

В свою очередь курсанты Военно-космической академии имени А.Ф.Можайского оригинальным музыкальным флешмобом поздравили своих сокурсниц с наступающим праздником, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Курсанты организовали театрализованные музыкальные поздравления в перерывах между учебными занятиями прямо в стенах учебного корпуса – пели девушкам серенады, читали стихи, демонстрировали свои хореографические навыки в исполнении современных танцевальных композиций и русских народных танцев.

Уличным концертом духового оркестра и живыми цветами поздравили женщин с наступающим 8 марта и военнослужащие ЦВО в Екатеринбурге. Около 1 тыс. живых цветов подарили военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) женщинам Екатеринбурга в преддверие празднования 8 марта. Для женщин уральской столицы военнослужащие роты почетного караула и военного оркестра штаба ЦВО подготовили концертную программу с плац-концертом и музыкальным попурри.

Ивановских женщин с Международным женским днем поздравили военнослужащие гвардейского воздушно-десантного соединения в одном из крупнейших торгово-развлекательных центров города, подарив 500 букетов живых цветов.

Помимо букетов, гвардейцы-десантники, экипированные в элементы современной экипировки «Ратник» и голубые береты, вручили воздушные шары с символикой Ивановского гвардейского воздушно-десантного Свирского Краснознаменного ордена Кутузова соединения.