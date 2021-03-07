Ученые предложили новое средство мужской контрацепции

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07.03.2021, 15:20, Разное
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Триптеригиум Вильфорда (T. wilfordii Hook F) долгое время использовался китайскими целителями для лечения ревматоидного артрита. Но в 1983 году врачи заметили, что мужчины, которые принимают его более трех месяцев, страдают от бесплодия. У них снижалось количество сперматозоидов в сперме и уменьшалась их подвижность. После этого ученые исследовали сотни химических соединений, которые содержит триптеригиум, в надежде найти компонент, который работает против спермы.

Авторы нового исследования подтвердили эффективность одного из них – триптонида – в исследовании на животных. Они предполагают, что мишень триптонида – один из белков сперматид, предшественников сперматозоидов.

В исследовании при приеме триптонида один раз в день самцы мышей становились бесплодными через три-четыре недели, а самцы обезьян – через пять-шесть недель. Экспериментальный препарат деформировал до 100% сперматозоидов подопытных животных. Сперматозоиды больше не могли эффективно передвигаться в направлении яйцеклетки.

Ученые считают, что испытанный ими компонент похож на идеальный мужской контрацептив, который подавляет сперматозоиды, не истощая резерв клеток яичек. Новый компонент – не гормональное средство. Поэтому авторы исследования ожидают, что у него не должно быть побочных действий на настроение и поведение. При испытании на животных у триптонида токсических эффектов обнаружено не было.

Контрацептивное действие триптонида было обратимым, способность к зачатию возвращалась к животным через шесть недель после прекращения его приема. Ученые надеются начать испытания нового мужского контрацептива в скором времени.



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