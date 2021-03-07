Взрывоопасная ситуация — пандемия усилила разрыв между богатыми и бедными в Германии

07.03.2021, 14:56, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Проект нового доклада федерального правительства показывает, что в результате кризиса, вызванного пандемией коронавируса, в Германии значительно увеличилось социальное неравенство, передаёт Süddeutsche Zeitung. Как считает издание, падение доходов может грозить Германии серьёзными последствиями, например, исключением целых групп населения из политического процесса.



Reuters

В ближайшее время министр труда ФРГ Хубертус Хайль представит новый доклад федерального правительства о бедности и благосостоянии. Работа объёмом 500 страниц чрезвычайно взрывоопасна в год парламентских выборов. Проект официального документа показывает: в финансовом отношении пандемия коронавируса затронула в первую очередь группы населения с более низким доходом. Граждане с высоким доходом, напротив, выиграли от коронакризиса. Вертикальная мобильность в Германии остаётся очень низкой, и из нижней части общества крайне трудно попасть на вершину, передаёт Süddeutsche Zeitung.

Уже к концу августа 2020 года доход 15,5 миллионов семей в Германии значительно снизился. Согласно докладу правительства, от пандемии пострадали в основном «работники с низкой и средней заработной платой». Если разделить население на пять равных частей (квинтилей), то окажется, что 30% граждан из нижнего квинтиля сталкиваются с проблемами, связанными с покрытием текущих расходов. Особенно затронуты самозанятые. На рынке труда пандемия также сильнее всего поражает более слабых членов общества: люди с более низкой квалификацией имеют более высокий риск потерять работу.

Возможность переместиться снизу («посудомойщик») наверх («миллионер») учёные измеряют по мобильности различных групп в обществе. В связи с этим Федеральное правительство самокритично заявляет: «Тот факт, что из состояния «бедности» лишь в ограниченной степени можно достичь состояния «нижнего среднего уровня», показывает высокий уровень взрывоопасности этой закрепившейся ситуации». Возможности выхода из «бедности», «нестабильности» и «нижнего среднего уровня» «значительно уменьшились с начала 1990-х до начала 2000-х годов и с тех пор оставались на низком уровне». Проблема состоит в том, что «средний» уровень постоянно уменьшается в размерах, потому что люди из этой группы постоянно перемещаются наверх, а из нижних слоев «среднего» достигает всё меньшее число граждан. Вернер Гессе, управляющий директор Ассоциации социального обеспечения, утверждает: «Так называемый центр сокращается, социальная мобильность уменьшается, а социальное неравенство увеличивается». По его словам, доклад показывает, «насколько резко ухудшилось положение безработных».

Наличие установленного минимального размера оплаты труда положительно влияет на положение низкооплачиваемых работников. Согласно докладу правительства, почти два миллиона граждан выиграли от повышения минимальной заработной платы в 2019 году. Доля так называемых низкооплачиваемых работников упала в 2018 году до самого низкого уровня за более чем десять лет, но при этом каждый пятый в Германии (21,7%) по-прежнему считается низкооплачиваемым работником.

Если граждане долгое время зарабатывают мало, это всегда приводит к определённым политическим последствиям. Федеральное правительство, видимо, очень обеспокоено сложившейся ситуацией. Доклад обращает внимание на тот факт, что люди с низкими доходами, вероятнее всего, не принимают участия в политической жизни. В проекте документа говорится: «За последние десятилетия в Германии, как и в большинстве развитых стран, избирательная явка снизилась по всем группам населения. Однако спад среди избирателей с низкими доходами, был значительно выше среднего. Это увеличивает риск исключения этих людей из политического и социального процесса принятия решений», — передаёт Süddeutsche Zeitung.