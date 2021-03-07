В Канаде грянул «маслогейт» — качество молочных продуктов резко упало из-за применения производителями пальмового масла

07.03.2021, 14:56, Новости дня

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На канадские молочные фермы обрушилась волна критики в связи с резким ухудшением качества сливочного масла и других молочных продуктов, пишет La Croix. По информации издания, эксперты обвиняют производителей в том, что ради повышения жирности молока они стали массово применять в рационе скота пальмовое масло — а такая практика не только снижает качество молочных продуктов, но и наносит вред экологии.



Reuters

«Всё началось» с сообщения канадской журналистки и кулинара Жюли Ван Розендааль, которая несколько дней назад на своей странице в Twitter поинтересовалась: «Что случилось с нашим маслом? Вы заметили, что оно больше не размягчается при комнатной температуре?», пишет французская La Croix. Как отмечается в материале издания, на первый взгляд ничем не примечательную публикацию Ван Розендааль сразу же подхватили сотни канадцев, которые тоже констатировали, что сливочное масло от отечественного производителя с некоторых пор не только с трудом намазывается на хлеб, но и плохо пригодно для применения в выпечке.

По данным La Croix, объяснить феномен, который канадские интернет-пользователи успели окрестить «маслогейтом», попытался глава лаборатории аналитических исследований в области сельского хозяйства Университета Дэлхаузи (Галифакс, Новая Шотландия) Сильвен Шарлебуа. Как предположил учёный в материале, опубликованном на сайте газеты Le Journal de Québec, возможная причина в широком использовании канадскими заводчиками пальмового масла в рационе крупного рогатого скота.

По словам Шарлебуа, работы которого посвящены главным образом переменам в пищевой сфере последних лет, коронавирусные ограничения и спровоцированное ими массовое «возвращение канадцев на кухню» вызвали резкий рост спроса на масло — в течение считанных месяцев он подскочил на 12%. Для того, чтобы справиться с такой нагрузкой, канадские заводчики и ввели в рацион скота пальмовое масло: потребляя его, коровы начинают производить более жирное молоко, из которого получается больше масла.

Между тем, как разъясняет исследователь, изменение состава молока оборачивается и другими последствиями. «Когда молочные коровы потребляют пальмовое масло, отношение насыщенных жиров к ненасыщенным может меняться в сторону первых, в результате чего температура плавления масла повышается», — приводит слова учёного La Croix. Как поясняет обозреватель издания, из-за этого масло и остаётся твёрдым при комнатной температуре, сопротивляясь попыткам намазать его на хлеб.

Как пишет в своей статье Шарлебуа, пальмовое масло в рационе коров используют 30% канадских заводчиков. «И используется оно теперь в таких количествах, что потребители с прошлого лета стали замечать изменение текстуры сливочного масла», — цитирует исследователя La Croix. По словам учёного, пальмовое масло негативным образом влияет и на другие молочные продукты канадского производства, включая собственно молоко и сыры.

Хотя канадские ассоциации производителей молочных продуктов подчёркивают, что само по себе дополнение рациона коров пальмовым маслом не несёт вреда здоровью человека, а потому совершенно законно, Шарлебуа отмечает в своей статье, что это масло наносит колоссальный ущерб окружающей среде, поскольку импортируется чаще всего издалека, притом что в Канаде оно используется для производства продуктов, которые позиционируются как «отечественные». «Учитывая, что производители молочной продукции непрестанно напоминают нам, что канадские товары данной категории числятся среди лучших в мире, такие методы с их стороны достойны порицания как с этической, так и с моральной точек зрения», — пишет исследователь, подчёркивая, что поскольку канадские молочные фермы получают огромные субсидии от государства, граждане страны «заслуживают масла настолько высокого качества, насколько способен производить сектор».

По информации La Croix, представители молочной индустрии поначалу отреагировали на претензии по поводу качества масла, разразившись опровержениями. Однако после того, как на сектор обрушился шквал критики, Квебекская ассоциация производителей молочных продуктов попросила своих членов «прекратить использование в рационе молочного скота продуктов с содержанием пальмового масла и его производных». В свою очередь, Национальная ассоциация молочных ферм Канады объявила о создании специальной рабочей группы, которая займётся поиском альтернатив для пальмового масла, подходящих для применения в корме для животных, пишет французская газета.