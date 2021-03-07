 

В США три афроамериканца провели за решёткой четверть века за убийство, которое не совершали

07.03.2021, 14:56, Новости дня
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Спустя 24 года, проведённых за решёткой, трём гражданам США был вынесен оправдательный приговор, пишет ARD. Всё это время они отбывали наказание за двойное убийство, которое не совершали. Под стражу трое афроамериканцев были заключены при бывшем мэре Нью-Йорка Руди Джулиани, который проводил политику «нулевой терпимости» к меньшинствам.


Reuters

«Свободный человек», — Джордж Белл произносит это так, словно сам с трудом верит в это. У него на глазах появляются слезы: «Сегодня я иду домой». В течение 24 лет он не отказывался от мечты наконец вернуться к своей семье. Когда его разлучили с ней, он был ещё ребенком, пишет ARD.

«Мне было всего 19 лет, и я понятия не имел о своих правах. А до тюрьмы я всегда верил в справедливость», — признаётся Белл.

Белл и двое его сокамерников, Рохан Болт и Гэри Джонсон, на время утратили веру в справедливость, отмечает автор статьи. Трое афроамериканцев провели за решёткой почти четверть века. Большую часть своей жизни они искупали вину за двойное убийство, которое они не совершали. В пятницу судья Джозеф Зайас вынес окончательный приговор: трое мужчин в бежевых штанах и белых рубашках должны быть освобождены.

Это случилось незадолго до Рождества 1996 года, когда в Куинсе произошло ограбление магазина. Кроме его владельца, там находился полицейский. Оба мужчины были застрелены. За преступниками, совершившими двойное убийство, началась «ожесточённая охота». В то время должность мэра Нью-Йорка занимал Руди Джулиани. С помощью политики «нулевой терпимости» он намеревался покончить с криминальными джунглями города.

Но вся деятельность полиции и судебных органов была направлена в основном против меньшинств. Спустя несколько дней «охотники» представили предполагаемых виновных. Как объясняет нынешний прокурор района Куинс Мелинда Катц, в ходе последующего судебного разбирательства прокуратура не предоставила оправдательные материалы: «Наше бюро пришло к выводу, что прокуратура не представила целенаправленно запрашиваемых полицейских отчётов, из которых следовало, что к делу причастны другие люди. Это невозможно обосновать».

В прошлом году Катц содействовала возобновлению дела: «Ваша честь, это трагический случай, который нанёс ущерб многим жизням».

Сроки лишения свободы для трёх осуждённых составили от 50 лет до пожизненного заключения. На тот момент им было от 19 до 35 лет. Владелец ресторана Рохан Болт был отцом четверых детей. То, что у них было украдено, им не вернуть даже при вынесении оправдательного приговора, подчёркивает адвокат Рита Дэйв. «Жизнь измеряется временем. Потерянное время — потерянная жизнь».

Она требует последствий для самой системы: «Хотя страдания Джорджа, Гэри и Рохана невозможно стереть, несправедливость системы, которая превыше всего ценит быстрое разрешение уголовных дел, может быть исправлена».

До начала июня должно состоятся ещё несколько заседаний суда, цель которых ­ разобраться в судебной ошибке. Белл, Болт и Джонсон будут посещать их в качестве свободных людей, передаёт ARD.



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