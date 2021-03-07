В РФ продажи китайских автомобилей в феврале 2021 года выросли на 93%

07.03.2021, 14:54, Новости дня

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Китайские автомобили продолжают демонстрировать высокий спрос на российском рынке.

В частности, производители из КНР нарастили продажи в РФ за прошлый месяц на 93%. Кроем того, всего за февраль общее количество сделок превысило 6,1 тысяч заявок. Эксперты связывают данное обстоятельство с тем, что ежегодно китайские бренды выдают современную технику за умеренную цену. В свою очередь, около 10 лет назад компании из Китая не имели даже приблизительной популярности на отечественном рынке.

Самыми продаваемыми на данный момент указаны модели от Haval, которые в прошлом месяце приобрели свыше 2,1 тысяч клиентов с приростом на 77%. На второй строчке компания Chery с результатом около 2 тысяч машин. Замыкает тройку самых продаваемых китайских автомобилей компания Geely.