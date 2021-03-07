В Китае обновили недорогой аналог Skoda Octavia Combi
07.03.2021, 14:54,
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Китайский бренд Baojun продемонстрировал фотографии обновленного универсала под названием RC-5W.
Эксперты прогнозируют, что данная новинка появится в свободной продаже ко второму кварталу текущего года. По внешнему виду специалисты уличили китайскую новинку в повторении дизайна чешского конкурента Skoda Octavia Combi. Предложенный экземпляр выполнен в зеленном оттенке кузова, а также имеет увеличенные 20-дюймовые диски. Пока технические данные автомобиля не известны, но эксперты уверены, то модель окажется мощнее предшественника.
В актуальной модификации под капотом универсала установлен 1,5-литровый бензиновый двигатель с мощностью 99 л.с. Кроме того, на рынке доступна турбированная модификация с мощностью 147 л.с. Автомобиль поставляется с механической и автоматической трансмиссией.
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