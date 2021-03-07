В продажу вышел недорогой аналог Ford F-150 Raptor

07.03.2021, 14:54, Новости дня

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Известная китайская марка Foton объявила о начале продаж нового рамного пикапа под названием General G9.

Специалисты уточнили, что автомобиль по дизайну напоминает легендарный экземпляр Ford F-150 Raptor. Вместе с тем новинка получила новую платформу, которая предполагает длину кузова 5,3 метра и высоту 1,9 метра. Из технических характеристик следует выделить 2-литровый турбированный мотор с отдачей 238 л.с. Кроме того пикап приводится в движение 8-ступенчатой автоматической трансмиссией

В стандартной комплектации предусмотрели задний привод, однако в улучшенном исполнении задействовали систему полного привода. Автомобиль получил камеру заднего вида, мультимедийную систему, а также электрический привод люка. Начальная цена на пикап составит от 120 тысяч юаней.