Показатель госпитализаций пациентов с COVID-19 в Украине превышен в восьми регионах – Минздрав

07.03.2021, 14:50, Новости дня

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Уровень госпитализаций пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 по состоянию на 6 марта превышен в восьми областях. Об этом свидетельствуют данные Минздрава Украины, опубликованные 7 марта.

Согласно документу, норма в 60 госпитализаций на 100 тыс. населения превышена в Киеве (64,8), Винницкой (113,4), Житомирской (86,1), Закарпатской (97), Ивано-Франковской (146,9), Николаевской (68,3), Хмельницкой (67,7) и Черновицкой (94,8) областях.

В Киеве превышение уровня наблюдается в течение двух дней, в остальных семи регионах – в течение трех дней подряд.

6 марта в Украине обновили карантинное зонирование, в “красную” зону попали Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на утро 7 марта коронавирус в Украине подтвердили у 1,4 млн человек, 27 тыс. пациентов умерли, почти 1,2 млн выздоровели.

4 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в Украине началась третья волна пандемии коронавируса.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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