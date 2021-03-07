Президента Сербии прослушивали более 1,5 тыс. раз

07.03.2021, 14:50, Новости дня

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Президента Сербии Александра Вучича и членов его семьи прослушивали 1572 раза. Об этом заявил глава МВД Сербии Александар Вулин, сообщает портал N1.

Согласно данным МВД Сербии, кроме главы государства, прослушивались его брат Андрей, отец Анджелко и сын Данило. Мотивы установки пока неизвестны.

Вместе с тем, по словам Вулина, в материалах незаконного прослушивания телефонных разговоров нет разговоров, которые могли бы изобличить тех, кто был записан.

В настоящее время материалы дела переданы в прокуратуру для дальнейшего открытия уголовного производства.

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