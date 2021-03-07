В Виннице автомобиль столкнулся с поездом

07.03.2021, 14:50, Новости дня

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В Виннице поезд столкнулся с автомобилем. Об этом 7 марта сообщил пресс-центр Главного управления Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в Винницкой области.

Информация о ДТП поступила около 7.00. Авария произошла на нерегулируемом железнодорожном переезде по улице Железнодорожной.

“Произошло столкновение дизельпоезда и легкового автомобиля ВАЗ-2106. В результате ДТП пострадал водитель автомобиля”, – говорится в сообщении.

Пострадавшего мужчину передали медикам скорой помощи.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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