В Виннице автомобиль столкнулся с поездом
07.03.2021, 14:50,
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В Виннице поезд столкнулся с автомобилем. Об этом 7 марта сообщил пресс-центр Главного управления Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в Винницкой области.
Информация о ДТП поступила около 7.00. Авария произошла на нерегулируемом железнодорожном переезде по улице Железнодорожной.
“Произошло столкновение дизельпоезда и легкового автомобиля ВАЗ-2106. В результате ДТП пострадал водитель автомобиля”, – говорится в сообщении.
Пострадавшего мужчину передали медикам скорой помощи.
Елена КРАВЧЕНКО
журналист
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