Соловьев призвал Россию ответить ударом по Украине из-за обострения на Донбассе

07.03.2021, 14:48, Разное

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Известный российский телеведущий Владимир Соловьёв обсудил очередное обострение на юго-востоке Украины с главой непризнанной Донецкой Народной Республики (ДНР) Денисом Пушилиным. Журналист и политик пообщались в прямом эфире по видеосвязи.

В ходе разговора они поразмышляли, в том числе, – о возможном начале новой войны. Соловьёв подчеркнул, что при таком варианте развития событий Россия должна будет ответить, и чем быстрее – тем лучше. В ответ Пушилин выразил уверенность, что киевские власти прекрасно понимают недопустимость перехода через “красную линию” и не испытывают по этому поводу никаких иллюзий.

Однако Владимир Соловьёв усомнился, что руководство Незалежной отдаёт себе полный отчёт в своих действиях. По мнению телеведущего, в Киеве считают, что в худшем случае Москва ответит симметрично, чтобы предотвратить возможную гуманитарную катастрофу. Но эксперт допустил, что для защиты своих соотечественников в России могут дать куда более жёсткий отпор, вплоть до нанесения удара по Украине по самым важным направлениям и с применением всех доступных средств и возможностей.

После таких пугающих высказываний Денис Пушилин явно пришёл в замешательство и взял паузу. Чтобы разрядить обстановку, Соловьёв заявил, что ему нравится улыбка собеседника. В заключение он обратил внимание, что украинским властям и президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно хорошо подумать, чем следовать указаниям тех, кто якобы руководит их действиями.