Ученые рассказали, почему хорошее настроение улучшает здоровье

07.03.2021, 14:46, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Доктор Эрин Мичос сообщает, что настроение человека влияет на его здоровье. Специалист настаивает, что одни чувства усиляют иммунную систему, а другие – ослабляют, повреждая сердце и увеличивая риски возникновения слабоумия.

Исследования подтверждают, что враждебность, гнев и пессимизм связывают с высокими рисками болезней сердца и малыми шансами на излечение после сердечного приступа. Ощущение счастья, оптимизма, благодарности, благополучия и удовлетворенности жизнью помогают улучшить здоровье мозга и сердца. Опыт, проведенный в 2016 году в области здоровья и психологии, продемонстрировал, что присутствие счастливого мужа или возлюбленного улучшает поведение человека и состояние здоровья, поэтому специалисты решили узнать, как психологическое здоровье оказывает влияние на сердце и мозг.

Как оказалось, негативные чувства дают толчок миндалевидному телу – область мозга, которая отвечает за эмоции, провоцируя выбрасывание кортизола и адреналина, гормонов, заставляющих сердце биться быстро и повышая артериальное давление. Это может оказывать стресс на сердце и мозг, что провоцирует инсульт. Долгий стресс увеличивает воспаление и снижает иммунитет организма. Такие биологические реакции усугубляются и вредными привычками. Люди, не умеющие бороться со стрессовыми ситуациями, плохо спят, употребляют много пищи и бросают спорт.

Джилл Голдстайн напоминает, что понижение стресса через положительные чувства тоже влияет на функционирование мозга. Остаться здоровыми и уменьшить число кортизола людям помогут ментальные навыки внимательности и юмора.

Оптимизм, счастье, целеустремленность, благодарность и внимательность тоже благоприятно влияют на здоровье сердца. Люди должны учиться позитивно мыслить, преодолевать трудности. Физические упражнения тоже поднимают настроение, как и семья, друзья, создавая социальную поддержку. Оптимисты больше заботятся о себе, чаще проходят обследования, правильно питаются и занимаются спортом.

Источник: medicalinsider.ru