Первые изображения смартфона Huawei с дополнительным экраном озадачили экспертов

07.03.2021, 14:46, Разное

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В Сети появились первые изображения смартфона Huawei, оснащенного дополнительным дисплеем наподобие Xiaomi Mi 11 Ultra. Эксперты дискутируют о предназначении такого экрана, учитывая имеющийся в нем вырез для фронтальной камеры.

Очередную новинку в сегменте смартфонов готовит сейчас компания Huawei. Необычный дизайн аппарата уже привлек внимание пользователей всего мира благодаря обнародованным в интернете изображениям. Отличительной особенностью смартфона является наличие дополнительного экрана. При этом у блогеров и экспертов девайс вызвал ряд вопросов.

Появившиеся на сетевых ресурсах рендеры сделаны на основе патентной документации, поданной для регистрации китайской корпорацией в ведомство соответствующего регулятора. Второй дисплей в нем размещен, как видно из изображений, созданных технодизайнером HoiINDI, на задней крышке гаджета.

При этом на лицевой панели производитель предусмотрел сдвоенную камеру в вырезе вверху слева. Сам дисплей изогнут на боковинах, при этом его рамки максимально сужены. Сзади на устройстве находится не только блок основной камеры с четырьмя датчиками, но и небольшой экран. Согласно приложенным к патентной заявке инструкциям, на него будет выводиться разнообразная информация. Так, на нем пользователь сможет видеть дату и время, заряд аккумулятора, а также прогноз погоды и уведомления от приложений.

Кроме того, уверены комментаторы в Сети, дисплей сможет использоваться в качестве видоискателя. Таким образом, существенно повысится качество селфи-снимков. Однако в таком случае возникает закономерный вопрос, для чего на фронтальной панели оставлен вырез для объективов. Ответа на него пока не даёт никто. Возможно, все детали будут разъяснены во время официальной презентации грядущей новинки.

Источник: www.ixbt.com