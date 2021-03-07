Инфекционист Тимаков объяснил россиянам, как распознать эффект после прививки от SARS-CoV-2

07.03.2021, 14:46, Разное

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Московский инфекционист Евгений Тимаков объяснил россиянам, что нужно сделать, чтобы понять, есть ли эффект после прививки от SARS-CoV-2. Необходимо сдать кровь на антитела.

Главный врач одной из столичных клиник Евгений Тимаков считает, что проверить результативность прививки «Спутник V» можно лишь после сдачи крови на антитела. Этот анализ получится сделать только через 21 день после вакцинации. Медик не согласен с зарубежными коллегами, утверждающими, что побочные эффекты, такие как повышение температуры тела до 38 °С, усталость и боль в месте укола, говорят о том, что препарат работает.

Кандидат медицинских наук заявил, что по температурной реакции, слабости или боли в месте укола невозможно понять, выработался ли иммунитет. Всё-таки необходимо проверить кровь на антитела IgG к S-белку, тогда будет понятно, сработала ли вакцина «Гам-КОВИД-Вак».

Источник: aif.ru