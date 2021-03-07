 

В Ленобласть прибыла первая партия белорусского бензина

07.03.2021, 14:32, Новости дня
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Первая партия в размере трех с половиной тысяч тонн белорусского бензина пришла в Ленинградскую область, топливо необходимо для перевалки через порт Усть-Луга, сообщили в пресс-службе областного правительства.

«Первые 3,5 тысячи тонн белорусского бензина пришли в Ленобласть с опережением графика на день. Отправитель – Мозырский завод, который является одним из двух нефтеперерабатывающих предприятий республики Беларусь. Порт в Усть-Луге определен межправительственным соглашением РФ и Беларуси как основная точка доставки так называемых белых нефтепродуктов», – сообщили РИА «Новости» в пресс-службе.

Уточняется, что до конца дня будет доставлена еще одна партия бензина.

Терминал «Портэнерго» морского торгового порта в Усть-Луге приступил к накоплению судовой партии бензина, доставленного из Белоруссии. Изначально топливо должно было быть доставлено 9 марта.

«Область подтверждает статус одного из основных экономических партнеров Беларуси. Наши портовые мощности полностью готовы к дальнейшему приему белорусского нефтяного транзита. Сегодня поистине историческое событие», – отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Ранее сообщалось, что первые партии белорусских нефтепродуктов начали поставлять в порты РФ с 5 марта, несколькими составами отправлено более 5 тыс. тонн бензина.

В феврале РФ и Белоруссия подписали межправительственное соглашение о перевалке белорусских нефтепродуктов на экспорт через морские порты России. Согласно документу, предполагается перевалка более 9,8 млн тонн грузов в 2021-2023 годах. Это мазут, бензин, газойль и масло.



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