В Рязанской области мужчина убил друга и спрятал его тело в подвале

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07.03.2021, 14:32, Новости дня
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В деревне Первушкино Клепиковского района 38-летний мужчина зарезал своего друга и спрятал тело в подполе, сообщили следственном управлении СК по Рязанской области.

Известно, что 42-летний мужчина пригласил к себе в квартиру 38-летнего знакомого. Они выпивали алкоголь, и в какой-то момент между ними произошел конфликт. Гость схватил нож и нанес множество ножевых ранений хозяину квартиры, после чего попытался спрятать труп в подполе, передает РИА «7 Новостей».

Очевидцы сообщают, что труп обнаружили 5 марта, при этом соседи уверяют, что тело пролежало там четыре дня. По подозрению в убийстве задержали 38-летнего знакомого погибшего. В его отношении возбудили уголовное дело, уточняется в сообщении.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в расчленении жены топором.



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