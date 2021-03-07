Космические женщины: какие фильмы с сильными женскими персонажами посмотреть 8 марта

07.03.2021, 14:12, Разное

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“Скайлайн 3” – финальная часть саги “Скайнлайн”, которая расставит все точки над “i”. Главную роль играет Линди Морган, известная по роли Рейвен Рейс в сериале “Сотня”. В преддверии 8 марта мы решили вспомнить о фильмах о космосе, где женщины надирают всем за… извините, всех побеждают.

Роуз Корли, “Скайлайн 3”

Итак, почти 10 лет саги “Скайлайн” подходят к концу, третья часть заканчивает историю завоевания, а потом и сосуществования инопланетян и людей. Смотреть ее можно как самостоятельный фильм, что радует. Итак, о чем: в первых частях инопланетяне вторглись на Землю, но научились жить с людьми (или люди с ними), и вот новая беда – вирус, который угрожает этому сосуществованию. Что нужно сделать? Конечно, полететь на другую планету, чтобы показать всем, кто главный в космосе (человечество, ну). Сделать это может Роуз Корли – мутант, способная не только в горящую избу войти и коня на скаку остановить, но и планету подчинить, да инопланетян укротить.

Поскольку главные события проходят в космосе, создатели картины особое внимание уделили технологической составляющей: визуальным эффектам, спецэффектам и экшен-сценам, а Линди Морган научилась кикбоксингу и тайскому боксу. Есть и еще одна заметная женская роль, и сыграла ее актриса Иева Андреевайте, хорошо известная российским зрителям.

Смотреть можно с 11 марта в кинотеатрах, а инопланетян, между прочим, озвучил Сергей Дружко!

Эллен Рипли, “Чужой”

Эллен Рипли – одна из самых известных женщин космоса. Она – Джон Макклейн космоса: неустрашимая, сильная, смелая и живучая. Несмотря на то что первый фильм вышел в далеком 1979 году, фильм смотрится и сегодня на одном дыхании, а потом на таком же смотрятся и остальные. После роли Элен Рипли Сигурни Уивер стала звездой. Она возвращалась к образу неустрашимого космического бойца несколько раз, и в честь Рипли даже назвали кратер на Хароне, спутнике Плутона. Вообще, если вы еще не смотрели сагу о злобных Чужих, то вам можно лишь позавидовать. Эллен Рипли – героиня четырех фильмов о столкновении с Чужими, но именно в первом фильме героиня покорила наши сердца: а как иначе, если сражалась она не только за свою жизнь, но и котика!

Принцесса Лея Органа, “Звездные войны”

Наверное, если высадиться где-то в далекой деревне, где нет телевизоров и связи, не зная языка и обычаев, и сказать: “Принцесса Лея”, – то ты тут же будешь принят за своего. Сага “Звездные войны” насчитывает множество фильмов, и принцесса появляется лишь в нескольких из них, но оставляет неизгладимый след в сердце. В честь принцессы, кстати, тоже назван кратер, по совпадению опять на Хароне. Итак, звездная принцесса Лея Органа в исполнении Керри Фишер была дочерью джедая Энакина Скайуокера и сенатора Падме Амидалы Наберри. Приключения вроде как крутятся вокруг ее брата Люка, но именно Лея – важнейшая фигура в рядах повстанцев. Она не изменяет своим принципам, она бесстрашна, она – настоящий лидер. Кроме того, Лея – фигура трагическая. Несмотря на взаимную любовь с Ханом Соло, им приходится непросто, а их сын – и вовсе неприятный парень! В общем, так просто всего и не перескажешь – лучше пересмотреть на длинных выходных все “Звездные войны”.

ЕВА, “ВАЛЛ-И” и Алиса Селезнева, “Тайна третьей планеты”

Сразу две анимации. “Тайна третьей планеты” – советский мультфильм, экранизация произведения Кира Булычева 1981 года. “ВАЛЛ-И” – научно-фантастическая анимация 2008 года. И там, и там – совершенно шикарные девчонки! Алиса Селезнева – дочь профессора, папина дочка, сорванец, а еще она бесстрашная и всегда готова помочь тем, кто в беде. Кроме того, Алиса – девочка очень умная и находчивая, а потому, пока взрослые занимаются ерундой, решает за них проблемы.

ЕВА – робот. Поначалу непреклонная и упорная в работе, она меняется под влиянием ВАЛЛ-И, чтобы изменить мир людей к лучшему. Прекрасная белая и гладкая ЕВА покорила сердце не только недотепы ВАЛЛ-И, но и наши в 2008 году. Благодаря ей мы узнали, что никакая программа не может стереть любовь из сердца, даже если вместо сердца у тебя – жесткий диск.

Аврора, “Пассажиры”

К 8 марта самое время пересмотреть фильм, где техника подводит людей, но очень удачно будит заранее кого-то с внешностью Дженнифер Лоуренс и Криса Пратта. Итак, огромный корабль с людьми, погруженными в сон, летит к планете, которая станет их новым домом. И вот среди 5000 человек двое вынужденно просыпаются. Им предстоит провести вдвоем всю жизнь на этом корабле, полном спящих людей, спасти их, и, конечно, влюбиться друг в друга. Почему Аврора попала в этот список? Потому что она делает сложный выбор, а какой – мы не скажем.