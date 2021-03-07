 

Новые откровения Меган напомнили экспертам взрывное интервью с принцессой Дианой

07.03.2021, 14:06, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Герцогиня Сассекская Меган Маркл и её муж принц Гарри решили дать интервью американской телеведущей Опре Унифри, пишет немецкий телеканал Welt. Новых откровений «мятежной пары» с нетерпением ждут не только в самих США, но и, конечно же, в Великобритании. Эксперты по королевской семье сравнивают это событие со «взрывным интервью», которое в 1995 году дала BBC принцесса Диана.

Не у нас, а в Великобритании это телевизионное интервью мятежной пары (герцогини Меган Маркл и принца Гарри. — ИноТВ) даёт знать о своём приближении. В Соединённых штатах ажиотаж также большой. Об этом нам расскажет Нэнси Ланцендёрфер из Вашингтона.

НЭНСИ ЛАНЦЕНДЁРФЕР, корреспондент немецкого телеканала Welt: На этой неделе в Англии бывшие работники герцогини Меган обвинили её в травле. Она же назвала эти обвинения — кампанией с умышленной целью её дискредитировать. Теперь же, судя по заголовкам СМИ, этого интервью уж точно ожидают с большим нетерпением.

Но это не первый раз, когда икона американских ток-шоу Опра Уинфри попросила у Меган интервью. Так почему же герцогиня Сассекская согласилась сейчас? Потому, что она может, для неё это высвобождение, и она теперь готова говорить. Она сказала это в одном из отрывков из интервью, которые здесь в рамках продуманной рекламной кампании публикуются в течение всей недели.

Решение дать Опре интервью напомнило экспертам по королевской семье о взрывном интервью, которое в 1995 году дала BBC принцесса Диана. О чём именно расскажут Меган и Гарри, пока неизвестно. Известно одно, британской королевской семье это точно не понравится.

Дата выхода в эфир 06 марта 2021 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.06 / Путин раскрыл причины, по которым РФ оказывала помощь Европе во время вспышки COVID-19

11.07 / Госдепартамент разочарован решением Турции изменить статус собора Святой Софии

28.10 / Трамп решил сделать лечение COVID-19 в США бесплатным

01.07 / Собянин оценил создание Новой Москвы

17.02 / Минздрав Украины обязал бельгийский “Брюгге” пройти дополнительное тестирование на COVID-19 перед игрой с киевским “Динамо”

02.10 / США ввели санкции против белорусских чиновников. Лукашенко в списке нет

25.06 / Против соратницы Зеленского потребовали завести дело после слов о детях «низкого качества»

30.01 / Стало известно о состоянии пострадавших после крупного ДТП с микроавтобусом под Самарой

25.09 / Грузинская оппозиция обвинила Азербайджан в посягательство на христианские святыни

14.08 / В мире: Лукашенко сделал выбор в пользу России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска