 

План ЕС по введению паспорта вакцинации вызвал у ВОЗ беспокойство

07.03.2021, 14:06, Новости дня
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Всемирная организация здравоохранения с сомнением отнеслась к плану ЕС по введению цифрового паспорта вакцинации, пишет Das Erste. Есть ряд проблем, вызывающих беспокойство, подчеркнул глава европейского бюро ВОЗ Ханс Клуге. В частности, неизвестно, как долго будет сохраняться иммунитет после прививки, и не заразен ли тот, кто прошёл вакцинацию.


Reuters

План ЕС по введению цифровых паспортов вакцинации вызывал у Всемирной организации здравоохранения серьёзные сомнения, пишет Das Erste. На данный момент неизвестно, как долго будет сохраняться иммунитет после прививки, отметил глава европейского бюро ВОЗ Ханс Клуге. И это не единственная проблема, вызывающее беспокойство. Также точно неизвестно, можно ли заразиться COVID-19 от того, кто прошёл вакцинацию.

«Мы понимаем, что правительство сталкивается с политической реальностью. И всё же есть серьёзные сомнения», — подчеркнул Клуг. Впрочем, он считает, что введения паспортов избежать не удастся, но сделано это будет не по рекомендации ВОЗ.

Глава европейского бюро организации считает, что пандемия коронавируса закончится через 10 месяцев, то есть в начале 2022. Справиться с ней получится быстрее потому, что в этом году о болезни известно больше, чем в прошлом. Но это не значит, что вирус исчезнет, подчеркнул Клуге. Просто для борьбы с ним не потребуются «серьёзные вмешательства».

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о том, что законопроект по введению цифрового паспорта вакцинации будет представлен уже в этом месяце. В документе планируется указывать информацию о прививках, случаях заболевания и отрицательных тестах. Цель инициативы заключается в том, чтобы люди смогли беспрепятственно путешествовать по Европе. Через три месяца должны быть обеспечены технические возможности для реализации этого проекта. 



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