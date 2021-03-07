В сдерживании Китая Западу поможет опыт борьбы с Советским Союзом

07.03.2021, 14:06, Новости дня

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Растущая экономическая и военная мощь Китая вызывают у Запада всё большую обеспокоенность, пишет Der Tagesspiegel. С «имперскими притязаниями Пекина на гегемонию» в Азии нельзя мириться, призывает автор статьи, в связи с чем необходима стратегия по сдерживанию Поднебесной. И помочь в этом может опыт, приобретённый в конфликте с Советским Союзом.



Reuters

Для Европы Китай — это «шанс, но и угроза», пишет Der Tagesspiegel. С одной стороны, огромные экспортные возможности для ЕС и особенно Германии, с другой — «имперские притязания Пекина на гегемонию». Особенно настораживают планы китайцев по увеличению своих оборонных расходов на 6,8%. Впрочем, прямой военной угрозы для Европы Поднебесная не представляет, а вот для своих азиатских соседей представляет. Поводом для беспокойства также становится то, что, сравнявшись с ЕС и США по уровню экономического развития, Китай всё меньше обращает внимание на международные правила, договоры и интересы других.

Пекин угрожает Тайваню, уничтожает демократию в Гонконге, а также осуществляет гонения на тибетцев и уйгуров, перечисляет автор статьи. К тому же Китай — самый большой «климатический грешник», который мало что делает, чтобы это исправить. Конфликтов с Западом так много, что эксперты уже говорят о «новой холодной», а некоторые даже «горячей войне». Возникают вопросы: «Как сохранить мир? Кто бы мог это сделать? И какую роль нужно сыграть Европе и Германии?».

При председателе Си Цзиньпине Поднебесная преследует «империалистические цели», но не рискует ввязываться в войну, так как боится затормозить экономический рост, а он необходим правящей партии для обеспечения поддержки населения. Так что пока американцы защищают Тайвань, в Пекине вряд ли решатся на аннексию региона. Европе же нужно продвигать в Азии демократию, защищать права человека и экономическую свободу.

И Германия могла бы сделать для этого три вещи, объясняет Der Tagesspiegel. Во-первых, заключить альянс с местными демократиями. Во-вторых, совместно с США разработать единую стратегию по сдерживанию Китая с помощью политического давления и военного присутствия. Тот факт, что демократ Джо Байден сменил на посту президента Дональда Трампа, позволит это сделать.

В-третьих, Берлин должен организовать Совещание по безопасности и сотрудничеству в Азии (СБСА) по аналогии с Совещанием по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ). В конфликте с Советским Союзом этот форум помогал обеспечивать мир и свободу в Западной Европе благодаря отказу от насилия, разоружению и мерам по укреплению доверия, например, красному телефону и обмену военной информацией, напоминает автор: «Китай заслуживает уважения и права участвовать в этом процессе, но мириться с его имперскими притязаниями на гегемонию нельзя».