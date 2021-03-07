 

FedEx готова отказаться от моделей с ДВС

07.03.2021, 14:04, Новости дня
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Транспортная компания FedEx объявила о планах полностью отказаться от использования техники с ДВС к 2040 году.

Таким образом, уже к 2025 году доля электрического транспорта будет достигать около 50% против общего числа автомобилей различного уровня. Вместе с тем это обстоятельство и поспособствовало такому решению с последующим переходом на технику, работающую на углеродно-нейтральном топливе.

Руководство бренда FedEx уже презентовала поэтапный план, который направлен на постепенное вытеснение эксплуатируемых машин с двигателями внутреннего сгорания. Для реализации задумки уже выделили около 2 миллиардов долларов, однако последующее исполнение плана потребует еще более внушительных расходов.



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