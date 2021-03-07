Новый пикап Ford Maverick 2022 поступает в производство в Мексике

07.03.2021, 14:04, Новости дня

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Американская компания Ford намерена расширить линейку пикапов

В ближайшее время выйдет компактная модель, которая выполнена на архитектуре C2. Сообщается, что первая партия уже выпущена с завода в Мексике. На данный момент сообщается, что модель проходит под кодовым названием C-Pick Up, однако при поступлении на рынок имя пикапу могут изменить. Уровень производительности пока не называют, однако есть предположения, что под капотом установят моторы с мощностью 183 и 253 л.с.

Пикап получит восьмиступенчатую автоматическую коробку передач. Официальная презентация новинки C-Pick Up состоится в скором времени. Эксперты прогнозируют, что стоимость автомобиля на рынке составит от 20 тысяч долларов.