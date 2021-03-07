За годы независимости в Украине на службе погиб 1671 правоохранитель
07.03.2021, 14:00,
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За годы независимости Украины при исполнении служебных обязанностей погиб 1671 сотрудник органов внутренних дел, сообщает в Facebook пресс-служба МВД.
Как уточнили в министерстве, с 2015 года погибло 44 полицейских, из них пять – в зоне операции Объединенных сил. От COVID-19 умерло 22 полицейских.
https://www.facebook.com/mvs.gov.ua/posts/3792368730849790
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