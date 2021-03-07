 

Трамп требует от республиканцев прекратить использовать его имя в кампаниях по сбору средств – СМИ

07.03.2021, 14:00, Новости дня
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Бывший президент США Дональд Трамп требует от Республиканской партии прекратить использовать его имя в кампаниях по сбору средств. Об этом 6 марта сообщило Politico.

Один из советников Трампа заявил, что экс-президент по-прежнему привержен Республиканской партии, но “это не дает никому – другу или врагу – разрешения использовать его имя без явного согласия”.

Также, по данным издания, Трампу не понравилось, что его имя использовалось в кампаниях по сбору средств для республиканцев, которые поддержали его импичмент.

Каденция Трампа завершилась 20 января, когда в должность вступил новый президент Джо Байден.

28 февраля Трамп впервые публично выступил после завершения президентского срока. Политик заявил, что “это еще не конец и Америка будет сильнее, чем когда-либо прежде”. По его словам, через три года он готов “в третий раз победить” демократов.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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