 

В ЕС рассказали, сколько женщин работают в высших органах власти

07.03.2021, 14:00, Новости дня
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В 2020 году женщины занимали 33% мест в национальных парламентах стран Европейского союза. Эта доля растет с 2004 года, когда женщины составляли около одной пятой (21%) членов национальных парламентов, свидетельствуют данные Евростата.

Хотя доля мест, занимаемых женщинами в национальных парламентах, значительно различается в разных странах ЕС, ни в одной из стран женщин не было больше, чем мужчин.

В 2020 году самая высокая доля женщин-членов национальных парламентов была зафиксирована в Швеции, где они составляли почти половину парламентариев (около 50%), опережая Финляндию (46%), Бельгию (43%) и Испанию (42%).

Самые низкие показатели количества женщин в парламенте были зафиксированы в Венгрии и на Мальте (по 13%).

Инфографика: ec.europa.eu

Как отмечает Евростат, за последние годы доля женщин-членов правительства (старшие и младшие министры) в ЕС также увеличилась: с 20% в 2004 году до 33% в 2020 году.

В 2020 году Финляндия имела самую высокую долю женщин-членов в правительстве (55%). За Финляндией следуют Австрия (53%), Швеция (52%), Франция (51%) и Бельгия (50%). Самые низкие показатели были зарегистрированы на Мальте (8%), Греции (11%) и Эстонии (13%).

Инфографика: ec.europa.eu

Число женщин-президентов и премьер-министров в ЕС также выросло с 2004 года. Сегодня четверо из 27 глав правительств – женщины, тогда как в 2004 году их не было вообще. За этот период никогда не было более четырех женщин-президентов или премьер-министров.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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