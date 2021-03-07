В ЕС рассказали, сколько женщин работают в высших органах власти
07.03.2021, 14:00,
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В 2020 году женщины занимали 33% мест в национальных парламентах стран Европейского союза. Эта доля растет с 2004 года, когда женщины составляли около одной пятой (21%) членов национальных парламентов, свидетельствуют данные Евростата.
Хотя доля мест, занимаемых женщинами в национальных парламентах, значительно различается в разных странах ЕС, ни в одной из стран женщин не было больше, чем мужчин.
В 2020 году самая высокая доля женщин-членов национальных парламентов была зафиксирована в Швеции, где они составляли почти половину парламентариев (около 50%), опережая Финляндию (46%), Бельгию (43%) и Испанию (42%).
Самые низкие показатели количества женщин в парламенте были зафиксированы в Венгрии и на Мальте (по 13%).
Инфографика: ec.europa.eu
Как отмечает Евростат, за последние годы доля женщин-членов правительства (старшие и младшие министры) в ЕС также увеличилась: с 20% в 2004 году до 33% в 2020 году.
В 2020 году Финляндия имела самую высокую долю женщин-членов в правительстве (55%). За Финляндией следуют Австрия (53%), Швеция (52%), Франция (51%) и Бельгия (50%). Самые низкие показатели были зарегистрированы на Мальте (8%), Греции (11%) и Эстонии (13%).
Инфографика: ec.europa.eu
Число женщин-президентов и премьер-министров в ЕС также выросло с 2004 года. Сегодня четверо из 27 глав правительств – женщины, тогда как в 2004 году их не было вообще. За этот период никогда не было более четырех женщин-президентов или премьер-министров.
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