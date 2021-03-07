Учёные: Шоколад уменьшает риск ишемической болезни сердца

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07.03.2021, 13:56, Разное
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Американские учёные в ходе очередного исследования выявили, что шоколад уменьшает риск развития ишемической болезни. Более того, он улучшит работу всей сердечно-сосудистой системы.
Такие выводы сделали исследователи из Медицинского колледжа Бейлор (Хьюстон), проанализировав данные около 300 тысяч пациентов. Они провели параллель между потреблением шоколада и наличием коронарных заболеваний. Выяснилось, что у любителей кондитерского изделия на основе масла какао риск развития ишемической болезни сердца на 8% был ниже, чем у остальных добровольцев. Было доказано, что сладкий продукт благодаря питательным веществам снижает концентрацию вредного холестерина, одновременно повышая уровень хорошего.

Стоит отметить, что флавонолы защищают кожу от вредного воздействия солнечных лучей, а совместно со стеариновой кислотой и полифенолами укрепляют сердечно-сосудистую систему. Однако употреблять продукт переработки какао-бобов необходимо в меру, поскольку его избыток в рационе чреват ожирением и сахарным диабетом.

Источник: stolicas.su



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