Ученые: Люди чаще верят тем, кто отвечает быстро

07.03.2021, 13:56, Разное

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Ученые из Франции сообщают, что люди склонны не доверять тем, кто дает ответ на вопросы медленно. Результаты исследования опубликовали в научном издании Journal of Personality and Social Psychology.

Специалисты заявили, что скорость ответов на вопрос влияет на доверие к человеку. Если люди отвечают медленно, то такой ответ посчитают менее честным, а вот быстрый отклик формирует чувство правдивости. Игнацио Зиано, автор опыта из Гренобльской школы менеджмента, сообщает, что оценка честности людей считается основной частью социального взаимодействия. Скорость реакции – важный сигнал, на котором люди делают вывод о честности.

Исследователи смогли провести 14 опытов с 7565 добровольцами из США, Франции и Великобритании. В исследованиях люди наблюдали за человеком, который отвечал на вопросы в ролике, слушали ответы в аудиозаписи или читали их. Время ответов колебалось от мгновения до 10-секундной паузы. Далее добровольцы производили оценку искренности человека, который отвечал на вопрос по скользящей шкале. После участникам надо было оценить людей, которым надо было побольше времени для ответа, как менее искренних. Результат не зависел от того, были вопросы несерьезными или серьезными, были они о преступлениях или безобидными.

Исключением из корреляции между периодом ответа и честностью было то, когда доброволец допускал определенную свободу действий, построенную на исключающих обстоятельствах. Если человеку надо было больше времени на признание о невкусном торте, испеченном другом, участники не засчитывали долгое время ответа показателем нечестности. Предвзятость, которую обнаружили ученые, может быть с глубокими повседневными последствиями. Каждый раз, когда люди имеют взаимодействие, они дают оценку друг другу.

Если человек хочет, чтобы ему верили, то надо отвечать быстро. Опыты доказывают, быстрая реакция – искренняя, а реагирование, которое замедляется, может приниматься, как ложь.

Источник: medicalinsider-ru.turbopages.org