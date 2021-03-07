Молодая жена Евгения Петросяна поссорилась с подписчицей

07.03.2021, 13:56, Разное

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Молодая жена Евгения Петросяна продемонстрировала свой характер в общении в Сети. Татьяна Брухунова поссорилась с одной из подписчиц из-за одежды.

Татьяна Брухунова активно ведёт аккаунты в социальных сетях и общается с фолловерами. Многие из поклонников таланта юмориста Евгения Петросяна считают наряды его супруги не всегда уместными. Иногда под ее фотографиями в Instagram можно увидеть негативные комментарии, в которых Брухунову упрекают в плохом вкусе.

В этот раз бывшая ассистентка народного артиста разместила в своем профиле кадры своей экскурсии в Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. Для выхода в свет она выбрала объемный свитер и брюки с широкими брючинами. Именно этот образ раскритиковала одна из подписчиц Татьяны Брухуновой. По словам фолловера, такой наряд она одевает обычно разве что на дачу, но не в музеи или театры.

Обычно Татьяна Брухунова не только избегает общения с журналистами, но и не отвечает на замечания подписчиков. В случае публикации кем-либо неприятных комментариев, она попросту удаляет их, а авторов негатива блокирует. Однако сейчас молодая жена Евгения Петросяна решилась все же ответить на выпады недоброжелателей. Она отметила, что ей опостылели диванные эксперты моды и стилисты, попросив приберечь их собственное мнение, не высказывая его в Сети. Молчание подписчиков, стремящихся давать ей советы, уверена Брухунова, поможет им же выглядеть более воспитанными людьми.