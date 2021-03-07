 

Президент Армении обсудил с представителем оппозиции ситуацию в стране

07.03.2021, 13:42, Новости дня
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Президент Армении Армен Саркисян обсудил ситуацию в стране с Ваграмом Багдасаряном, членом исполнительного органа Республиканской партии, представляющей оппозиционное «Движение спасения родины», требующее отставки премьера Никола Пашиняна.

«Собеседники обменялись мнениями по урегулированию сложившейся в стране ситуации, поиску путей разрядки напряженности, обусловленной последними событиями», – говорится в сообщении пресс-службы президента Армении, передает РИА «Новости».

Накануне в Ереване в 500 метрах от резиденции президента Армении, у ограждения парламента, несколько тысяч человек собрались на митинг оппозиции. Митингующие требуют от президента не подписывать указ премьера об увольнении главы Генштаба. Ветераны армянской армии вышли на митинг в поддержку Генштаба. Запасники также требуют отставки премьера Никола Пашиняна. представитель оппозиционного «Движения спасения родины» Ишхан Сагателян сообщил, что Саркисян запросил очередную встречу.

Напомним, очередной политический кризис начался в Армении после того, как президент страны Армен Саркисян накануне по предложению Пашиняна уволил первого замначальника Генштаба Тиграна Хачатряна. Генерал, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах «Искандер». После этого вооруженные силы Армении потребовали отставки Пашиняна и его правительства, которое, как считают в ведомстве, не способно принимать адекватные решения в критической для народа ситуации. Пашинян в ответ освободил от должности главу генштаба Оника Гаспаряна. Он также призвал своих сторонников собраться на площади Республики «защитить революцию», назвав требование военных «попыткой переворота». В свою очередь бывший замначальника генштаба Армении Тигран Хачатрян, высмеявший слова премьера Никола Пашиняна об «Искандерах», подал в суд на президента страны Армена Саркисяна, требуя отменить увольнение.



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