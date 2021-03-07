Сотрудники МВД провели праздничный флешмоб в метро Москвы к 8 Марта

07.03.2021, 13:42, Новости дня

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Оркестр культурного центра столичного главка МВД РФ в преддверии Международного женского дня устроил весенний флешмоб в московском метро и поздравил женщин с праздником.

На фоне игры духового оркестра в круглом аванзале станции метро «Курская» курсанты Московского университета МВД РФ имени Кикотя в парадной форме поднялись на эскалаторе в зал с букетами весенних тюльпанов и поздравили женщин с 8 Марта, пожелав улыбок и хорошего настроения. Оркестр под правлением дирижера майора внутренней службы Игоря Канурина исполнил несколько известных песен, сообщается на сайте «МВД Медиа».

Отмечается, что пассажиры были приятно удивлены праздничной акцией – они снимали происходящее на смартфоны, подпевали и танцевали.