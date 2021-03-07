 

Улучшить память до «чемпионского» уровня можно всего за 6 недель

07.03.2021, 13:14, Новости дня
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Группа ученых решила выяснить, насколько легко или сложно тренируется память у обычных людей. Для этого они подобрали добровольцев и стали учить их запоминанию по известным методикам.

Как оказалось, задача эта не так сложна, как мы иногда представляем. Всего-то шесть недель понадобилось, чтобы большинство участников эксперимента получили «чемпионскую» память. Например, люди, которые ранее отличались забывчивостью и рассеянностью, могли за 15 минут запомнить список из 200 имен и фамилий.

Теперь, если вы будете смотреть старый шпионский фильм, в котором главный герой, всего лишь взглянув на какой-то документ, способен полностью воспроизвести его по памяти, не удивляйтесь. В этом, оказывается, нет ничего сверхъестественного.



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