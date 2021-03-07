 

Американские ученые выяснили, что большинство людей не умеют мечтать

07.03.2021, 13:14, Новости дня
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Ученые из Университета Флориды провели ряд экспериментов, результаты которых удивили даже самых опытных психологов. Оказалось, что большинство наших современников вовсе не умеют мечтать.

При этом под мечтательностью ученые понимают способность человека настолько погрузиться в свои мысли, чтобы просто получать от этого удовольствие.

Очевидно, способность мечтать у многих утрачена по двум причинам. Во-первых, современная жизнь действительно очень сложна и насыщена событиями. Поэтому голова у всех нас забита повседневными проблемами. Во-вторых, большой помехой мечтам стало засилье видеоконтента. Зачем напрягаться и создавать мысленные образы, если вам на каждом шагу предлагают очередную «развлекуху»?



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