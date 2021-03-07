Глава ВОЗ призвал производителей вакцин от коронавируса отказаться от патентов

07.03.2021, 13:10, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус призвал производителей вакцин против коронавируса отказаться от патентов. Об этом он написал в статье для The Guardian, которая вышла 5 марта.

По его мнению, привычные правила ведения бизнеса, которые защищают прибыль производителей вакцин, должны быть отменены, если это необходимо для обеспечения вакцинации всего населения против коронавируса.

Он отметил, что отказ от патентов позволит странам производить и продавать дешевые копии вакцин, изобретенных в других странах.

По словам Гебрейесуса, мир переживает “исключительный момент в истории” и “должен принять вызов”.

Глава ВОЗ отметил, что гибкость в торговых правилах существует на случай чрезвычайных ситуаций.

“Мы должны быть, как на войне, и важно четко понимать, что нам нужно”, – добавил он.

Газета отметила, что на встрече Всемирной торговой организации на следующей неделе будет обсуждаться предложение об отказе от прав интеллектуальной собственности – в данном случае патентов на вакцины.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 7 марта в мире сделали почти 300 млн прививок от коронавируса, однако большое количество вакцин смогли зарезервировать именно богатые страны.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

—