Россия и Беларусь анонсировали совместные учения

07.03.2021, 13:10, Новости дня

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Россия и Беларусь собираются в марте провести совместные учения. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

Первые учения пройдут с 9 по 20 марта на полигоне “Поливно” в Ульяновской области (Россия). Учение будет посвящено “миротворческой тематике”. Всего в них будет задействовано более 400 военнослужащих и около 100 единиц боевой и специальной техники Вооруженных сил РФ, от белорусской стороны – более 80 военнослужащих Сил специальных операций.

Параллельно, в период с 15 по 27 марта на полигоне “Осиповичский” в Минской области (Беларусь) пройдет совместное белорусско-российское тактическое учение.

“После проведения боевого слаживания, которое пройдет в течение недели после прибытия подразделения ВДВ России в Минскую область, подразделения российских и белорусских десантников отработают совместные специальные действия усиленного парашютно-десантного батальона в обороне и наступлении днем и ночью”, – отмечают в министерстве.

От Российской Федерации в учении примет участие около 90 военнослужащих гвардейского Черноморского десантно-штурмового полка Псковского гвардейского соединение ВДВ, от ССО вооруженных сил Республики Беларусь более 400 человек личного состава и около 100 единиц боевой и специальной техники.

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