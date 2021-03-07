 

Россия и Беларусь анонсировали совместные учения

07.03.2021, 13:10, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Россия и Беларусь собираются в марте провести совместные учения. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

Первые учения пройдут с 9 по 20 марта на полигоне “Поливно” в Ульяновской области (Россия). Учение будет посвящено “миротворческой тематике”. Всего в них будет задействовано более 400 военнослужащих и около 100 единиц боевой и специальной техники Вооруженных сил РФ, от белорусской стороны – более 80 военнослужащих Сил специальных операций.

Параллельно, в период с 15 по 27 марта на полигоне “Осиповичский” в Минской области (Беларусь) пройдет совместное белорусско-российское тактическое учение.

“После проведения боевого слаживания, которое пройдет в течение недели после прибытия подразделения ВДВ России в Минскую область, подразделения российских и белорусских десантников отработают совместные специальные действия усиленного парашютно-десантного батальона в обороне и наступлении днем и ночью”, – отмечают в министерстве.

От Российской Федерации в учении примет участие около 90 военнослужащих гвардейского Черноморского десантно-штурмового полка Псковского гвардейского соединение ВДВ, от ССО вооруженных сил Республики Беларусь более 400 человек личного состава и около 100 единиц боевой и специальной техники.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.08 / ФК “Кривбасс”, который Зеленский поручил возродить Юзику, будет выступать во Второй лиге

17.02 / Сын Боярского рассказал о самочувствии госпитализированного артиста

01.03 / “Золотой глобус 2021”. Самые яркие наряды церемонии. Фото

06.10 / “Осталось еще на женском кресле сфоткаться”, “Потап фоткал?”. Каменских засветила формы

11.09 / Януш Бугайски: без лидерства США нельзя нормализовать отношения Сербии и Косово

03.07 / В Самарской области из-за утечки газа эвакуируют жителей поселка

26.02 / Стерненко не будет просить Зеленского о помиловании – адвокат

08.07 / «Торнадо с длинным хвостом» — журналист CNN рассказал о последствиях коронавируса

04.09 / Карантин из-за COVID введен в Московской духовной академии

04.01 / Локдаун вернул в Босфор дельфинов. Видео

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска