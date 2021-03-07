 

“Укрзалізниця” приостановила продажу билетов в Закарпатскую область, которая попала в “красную” зону

07.03.2021, 13:10, Новости дня
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“Укрзалізниця” ограничивает посадку и высадку пассажиров, а также продажу билетов на поезда в Закарпатскую область в связи с включением региона в “красную” зону эпидемической опасности. Об этом сообщила пресс-служба компании 7 марта.

“Укрзалізниця” с 8 марта и до конца действия усиленного карантина приостановит продажу билетов в указанный регион, а также ограничит высадку и посадку пассажиров с уже приобретенными билетами на даты после 9 марта включительно. Подчеркиваем, что до 8 марта включительно все пассажиры с приобретенными билетами смогут беспрепятственно выехать или добраться на Закарпатье железной дорогой”, – заявили в компании.

В “Укрзалізниці” добавили, что готовы назначить спецрейсы по представлению Закарпатской облгосадминистрации, чтобы вывезти из области 2100 человек с купленными билетами.

Компания напомнила, что осуществит пять спецрейсов, чтобы вывезти более 3 тыс. пассажиров из карантинных зон.

“Рейсы осуществляются по представлению Ивано-Франковской и Черновицкой ОГА и по согласованию с Министерством здравоохранения и Министерством инфраструктуры”, – говорится в сообщении.

6 марта в Украине обновили карантинное зонирование, в “красную” зону попали Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. 

4 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в Украине началась третья волна пандемии коронавируса.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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