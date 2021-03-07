«Брокколи и печень трески»: Теледоктор Мясников назвал самые полезные продукты для женщин

07.03.2021, 13:06, Разное

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В преддверие 8 марта теледоктор Мясников посвятил один из выпусков своей авторской программы прекрасной половине человечества. Он назвал самые полезные продукты для здоровья женщин.

В рубрике «Тайны еды» Александр Мясников подсказал, что для женского здоровья очень важно насыщать организм кальцием (им богаты сыры, йогурты, молоко, творог и апельсиновый сок) и солнечным витамином D, которого предостаточно в печени трески. Доктор посоветовал разнообразить рацион полезными морепродуктами и пищей с омега-3 и омега-6, они помогут снизить риск возникновения сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

Среди полезных продуктов-рекордсменов теледоктор назвал брокколи. Этот овощ за счёт достаточного количества микроэлементов, витаминов и антиоксидантов предотвращает раковые опухоли, защищает клетки от повреждений свободными радикалами и снижает воспаления во всём организме, а также предотвращает развитие артрита.

Стоит отметить, что представительницам прекрасной половины человечества жизненно необходимы эстрогены, содержащиеся в соевых бобах. Сыр тофу, масло из семян льна, куркума, красный виноград, персики и чеснок не только снизят концентрацию вредного холестерина, но и положительно повлияют на уровень эстрогенов, а вот употребление сахара, как в чистом виде, так и в продуктах, нужно ограничить, поскольку от него больше вреда, чем пользы.

Источник: smotrim.ru