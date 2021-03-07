 

«Брокколи и печень трески»: Теледоктор Мясников назвал самые полезные продукты для женщин

07.03.2021, 13:06, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В преддверие 8 марта теледоктор Мясников посвятил один из выпусков своей авторской программы прекрасной половине человечества. Он назвал самые полезные продукты для здоровья женщин.
В рубрике «Тайны еды» Александр Мясников подсказал, что для женского здоровья очень важно насыщать организм кальцием (им богаты сыры, йогурты, молоко, творог и апельсиновый сок) и солнечным витамином D, которого предостаточно в печени трески. Доктор посоветовал разнообразить рацион полезными морепродуктами и пищей с омега-3 и омега-6, они помогут снизить риск возникновения сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

Среди полезных продуктов-рекордсменов теледоктор назвал брокколи. Этот овощ за счёт достаточного количества микроэлементов, витаминов и антиоксидантов предотвращает раковые опухоли, защищает клетки от повреждений свободными радикалами и снижает воспаления во всём организме, а также предотвращает развитие артрита.

Стоит отметить, что представительницам прекрасной половины человечества жизненно необходимы эстрогены, содержащиеся в соевых бобах. Сыр тофу, масло из семян льна, куркума, красный виноград, персики и чеснок не только снизят концентрацию вредного холестерина, но и положительно повлияют на уровень эстрогенов, а вот употребление сахара, как в чистом виде, так и в продуктах, нужно ограничить, поскольку от него больше вреда, чем пользы.

Источник: smotrim.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.01 / Бузова и Манукян устроили друг другу сюрпризы на Мальдивах в честь 17 месяцев вместе

06.10 / Коронавирусом в России заболели еще 11,6 тысячи человек

25.09 / Мнение: Разборка БПК “Керчь”

17.08 / Не по-пацански

21.11 / Певица Глюкоза решила завести собаку вместо третьего ребенка

25.08 / “Прислушивается только к троим”: политолог назвал важнейших для Лукашенко людей

04.02 / В автобусах Москвы отменили одно антиковидное ограничение

06.12 / «Уроки Нюрнберга»: Дело №12002180028000030

08.08 / Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 19,3 миллиона человек

29.07 / Отец Меган Маркл: Я не горжусь дочерью

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска