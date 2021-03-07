Диетолог назвала популярные, но бесполезные методы похудения

07.03.2021, 13:06, Разное

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Мария Малышева, диетолог, сообщила, что решение человека бороться с лишним весом приветствуется специалистами, но некоторые рекомендации могут навредить здоровью. Специалист пояснила о популярных, но бесполезных методиках похудения.

Диетолог заявляет, что употребление специальных лекарств, жидкостей, голодание, не только не принесут хороших результатов, а и могут навредить человеку. Мочегонные и слабительные лекарства никак не помогут похудеть, так как жировые клетки не находятся в кишечнике, поэтому в таких ситуациях слабительную проблему не решает, а мочегонные препараты вообще нельзя употреблять без назначений доктора. При использовании таких лекарств может нарушаться работа кишечника и почек.

Не даст результатов и голодание, так как вес частично может уходить, но произойдут негативные преобразования в организме. Разрушается мышечная масса, вызывая стресс организма. Когда человек устанет от такой диеты и вернется к обычному графику, то лишний вес будет возвращаться с еще большей силой.

Эксперт напоминает, что использование жиросжигательных препаратов ведет к разрушению ЦНС и к утрате нужных ресурсов организма. Жиросжигатели необходимы для воздействия на центры голода, которые находится в головном мозге, но такие средства работают избирательно, воздействие происходит на весь организм и нарушает функционирование некоторых органов.

Также не стоит исключать из рациона все жирные продукты. Они нужны людям для энергии, восстановления тканей и транспортировки некоторых витаминов. Не стоит и злоупотреблять белковыми диетами, так как белки могут гнить в кишечнике и создавать при этом почву для вредных бактерий. Из-за этого люди могут жаловаться на прыщи, вздутие живота и ранее старение.

Некоторые полагают, что если пить много воды, то организм начнет худеть. Диетолог сообщает, что сначала кожа станет красивее, вода простимулирует все процессы, но при ее злоупотреблении могут появиться некоторые болезни, ухудшится работа почек, а артериальное давление начнет подниматься. Также многие люди принимают БАДы, но специалист настаивает, что они не могут влиять на вес, а лишь могут снижать аппетит.

Если человек решил похудеть, то не стоит садиться на жесткую диету и ограничивать продукты. При возникновении желания быть стройной и красивой следует вести здоровый образ жизни, что будет эффективнее любой диеты.

Источник: www.infox.ru