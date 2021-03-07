Врач-нутрициолог Зина Руденко опровергла «российское понимание» о вегетарианстве

07.03.2021, 13:06, Разное

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Нутрициолог Зина Руденко прокомментировала появляющуюся в ряде СМИ информацию о правильном питании. Врач также опровергла «российское понимание» вегетарианства и здорового образа жизни.

Многие россияне уверены, что рацион людей, не употребляющих мясо, скуден и лишён разнообразия, а вегетарианцы едят исключительно злаки. Нутрициолог Зина Руденко решила опровергнуть подобные слухи, рассказав, что же представляет собой эта диета диета.

В первую очередь, медик советует вспомнить, что отказ от пищи животного происхождения пришел из Индии. Многие индийцы и сейчас являются вегетарианцами, причем там живут целые поколения семей, многие века назад исключившие мясное из меню. На столе таких людей не только рис или пшеница, но и огромное количество бобовых. Именно они стали ценнейшим источником белка. Правильное приготовление сои, чечевицы, гороха или бобов улучшает их усваиваемость организмом.

Перед тем, как приступить к термической обработке фасоли и других бобовых, их необходимо замочить в солёной воде на всю ночь. После, тщательно промыв, их варят до тех пор, пока они не станут мягкими. Это позволит белкам в бобах стать более доступными для ферментов желудочно-кишечного тракта.

Полезно добавлять в такую пищу и разнообразные специи и приправы. Особенно хорошо сочетаются с бобовыми разогревающие организм имбирь и куркума. Пряность при этом поможет пищеварительной системе усвоить все необходимые вещества.

Источник: riafan.ru