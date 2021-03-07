Названо число проведенных в РФ тестов на COVID

07.03.2021, 12:52, Новости дня

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В РФ провели более 113 млн тестов на выявление нового коронавируса. Под наблюдением из-за подозрения на COVID-19 находятся 525,4 тыс. человек сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

«Учреждениями Роспотребнадзора и медицинскими организациями по состоянию на 06.03.2021 проведено 113 280 229 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции», – говорится в сообщении.

По данным ведомства, под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирусную инфекцию остаются 525,4 тыс. человек.

За минувшие сутки в РФ выявлено 10 595 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,3 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.