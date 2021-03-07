 

Суд арестовал экс-главу Котласа по делу о получении взяток

07.03.2021, 12:52, Новости дня
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Экс-глава города Котласа Архангельской области Андрей Бральнин был арестован судом по ходатайству следствия на два месяца по делу о злоупотреблении должностными полномочиями и получении взяток в крупном и особо крупном размерах, заявили в пресс-службе Архангельского областного суда.

«Бральнину суд избрал меру пресечения – содержание под стражей до 4 мая 2021 года», – рассказали в пресс-службе ТАСС.

Ранее сообщалось, что экс-главу Котласа задержали в Москве по подозрению в получении крупной взятки. Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных частями 5, 6 ст. 290 УК РФ (4 эпизода) («Получение должностным лицом взятки в крупном и в особо крупном размерах») и ч. 2 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями главой органа местного самоуправления»).



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