Глава Росгвардии Золотов вызвал на дуэль еврокомиссара по вопросам политики

07.03.2021, 12:31, Разное

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Главнокомандующий войсками Росгвардии генерал Виктор Золотов выступил с видеобращением, в котором вызвал на дуэль Оливера Вархеи — европейского комиссара по вопросам политики.

Напомним, ранее ЕС ввел санкции против Золотова и других крупных российских чиновников из-за ситуации с Алексеем Навальным.

Согласно документу ЕС, глава Росгвардии несет ответственность за произвольные аресты и задержания, а также за подавление протестов и демонстраций насильственным путем.

Генерал назвал обвинения «оскорбительными клеветническими высказываниями, которые не принято просто так прощать».

– Я вызываю вас на поединок – на ринг, татами, куда угодно, где обещаю сделать из вас хорошую, сочную отбивную, – заявил глава Росгвардии.

В качестве места проведения дуэли Золотов предложил свое шато в Швейцарии. Если же альпийская республика откажет генералу во въездной визе, для поединка может быть использована игра World of tanks.

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