 

Компания SMIC намерена расширить выпуск чипов

07.03.2021, 12:24, Новости дня
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Представители китайской компании SMIC заявили о намерении существенно расширить производство чипов. При этом предприятие использует зрелый техпроцесс.

Для развития бизнеса в данном направлении созданы все условия, сообщает источник. Так, SMIC уже получил американские лицензии, по которым имеет право покупать материалы и оборудование на территории США.

Спрос на продукцию электронной промышленности в мире сейчас очень высок. Более того, наблюдается острый дефицит чипов, отмечают эксперты. По этой причине есть смысл открывать производство на базе зрелого техпроцесса, а об инновациях думать позже. Китайские инвесторы так и поступают, не упуская возможности удачно войти в рынок.



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