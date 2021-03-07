В КНР озвучили перспективы развития полупроводниковой сферы на ближайшие пять лет

07.03.2021, 12:24, Новости дня

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Судя по тексту опубликованного в Китае плана на грядущую пятилетку, электронной промышленности, а особенно – выпуску полупроводниковых изделий, в КНР будет уделять особое внимание.

Наверняка отрасль получит хорошую государственную поддержку, полагают эксперты. Китайцы вряд ли откажутся от идеи стать безусловным мировым лидером в данном направлении производства.

Однако события последних лет подталкивают власти КНР к радикальным действиям. Стоит лишь вспомнить о санкциях против крупнейших производителей, а также о том, что в мире возник острый дефицит процессоров и материалов для их изготовления, и становится понятно, почему власти Китая уделяют данной отрасли особое внимание. В частности, госфинансирование планируют увеличить более чем на 10%. А до конца пятилетки более половины территории КНР должна покрывать связь пятого поколения.