 

В центре Одессы произошла стрельба, три человека пострадали

07.03.2021, 12:20, Новости дня
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В центре Одессы на улице Екатериненской произошла стрельба. Об этом 7 марта сообщила пресс-служба областной полиции.

“Правоохранители установили, что между двумя компаниями молодых людей произошла драка, во время которой один из ее участников, 1989 года рождения, открыл стрельбу из травматического оружия”, – сообщили в полиции.

Три человека получили непроникающие ранения, им оказали медицинскую помощь на месте.

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса (хулиганство). Участники событий давали объяснения в полиции.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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