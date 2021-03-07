В центре Одессы произошла стрельба, три человека пострадали

07.03.2021, 12:20, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В центре Одессы на улице Екатериненской произошла стрельба. Об этом 7 марта сообщила пресс-служба областной полиции.

“Правоохранители установили, что между двумя компаниями молодых людей произошла драка, во время которой один из ее участников, 1989 года рождения, открыл стрельбу из травматического оружия”, – сообщили в полиции.

Три человека получили непроникающие ранения, им оказали медицинскую помощь на месте.

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса (хулиганство). Участники событий давали объяснения в полиции.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

—