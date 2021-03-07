В центре Одессы произошла стрельба, три человека пострадали
07.03.2021, 12:20,
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В центре Одессы на улице Екатериненской произошла стрельба. Об этом 7 марта сообщила пресс-служба областной полиции.
“Правоохранители установили, что между двумя компаниями молодых людей произошла драка, во время которой один из ее участников, 1989 года рождения, открыл стрельбу из травматического оружия”, – сообщили в полиции.
Три человека получили непроникающие ранения, им оказали медицинскую помощь на месте.
Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса (хулиганство). Участники событий давали объяснения в полиции.
Елена КРАВЧЕНКО
журналист
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