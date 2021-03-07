“Не вижу, за что тут извиняться”. Милованов прокомментировал свое высказывание, что “МВФ обкакался”

07.03.2021, 12:20, Новости дня

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Советник председателя Офиса президента Тимофей Милованов в эфире телеканала “Украина 24” рассказал, что не видит причин извиняться за заявление, что “МВФ обкакался”.

“Я отвечу, что я не вижу, за что тут извиняться. Я вам скажу честно: если бы МВФ вышел с официальным заявлением относительно моего комментария, это был бы культовый статус у меня – комментарий, даже не пост, в Facebook вызывает официальную позицию МВФ”, – отметил он.

По словам Милованова, Facebook стал токсичным.

“Иногда нужно спуститься до тех, кого я называю аналитическими хулиганами, до их уровня, и отвечать словами, которые они понимают”, – заявил он.

14 февраля в комментарии к публикации о поездке в Объединенные Арабские Эмираты Милованов написал, что миссия МВФ в Украине “обкакалась”. Так он отреагировал на комментарий пользователя соцсети о том, что Украина “обкакалась с МВФ”.

13 февраля постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман сообщил, что миссия Фонда завершила работу, но решение о пересмотре программы еще не принято. “Обсуждение было продуктивным, однако нужен больший прогресс в пользу завершения первого пересмотра программы. Дискуссии продолжатся”, – сказал он.

Миссия МВФ работала в Украине в период с 11 января по 12 февраля.

Украина сотрудничает с МВФ по новой программе stand-by. Исполнительный совет Фонда одобрил ее 9 июня 2020 года. По ней предполагается выделить $5 млрд четырьмя траншами. 12 июня Украина получила $2,1 млрд первого транша. Как говорил министр финансов Сергей Марченко, Киев ожидал получения еще двух траншей по $700 млн до конца года, но этого не произошло.

21–23 декабря 2020 года миссия Международного валютного фонда начала первый пересмотр соглашения с Украиной в формате stand-by. Она возобновила работу после зимних каникул 11 января 2021 года. Комментируя сроки выделения следующего транша МВФ, директор пресс-офиса миссии Фонда в Украине Джерри Райс сказал, что сначала надо изучить политику экономического развития и проведения реформ в стране.

В феврале министр финансов Украины Сергей Марченко говорил, что Украина и МВФ подпишут новый вариант меморандума о сотрудничестве.

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