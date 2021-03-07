 

Медики подсказали, как правильно питаться при панкреатите

07.03.2021, 12:16, Разное
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При панкреатите, воспалении поджелудочной железы, самоотравляются ткани организма. Медики подсказали, как правильно питаться при этом заболевании.
Поджелудочная железа регулирует концентрацию сахара в крови, вырабатывает глюкагон и инсулин, а также помогает переваривать пищу в тонком кишечнике. В условиях панкреатита нарушается нормальная работа органа, что приводит к разрушению тканей организма. Вот почему здоровое питание при такой проблеме очень важно, это не даст болезни прогрессировать. Во-первых, нужно принимать пищу часто и дробно, то есть, небольшими порциями, а во-вторых, исключить продукты, вызывающие метеоризм.

Безусловно, при панкреатите диету назначит лечащий врач, однако существуют общепризнанные правила: нельзя голодать, а также необходимо исключить жирные и копчённые продукты, приправы, кислые фрукты и овощи. Блюда нужно запекать или отваривать, а затем измельчать или протирать через сито, вдобавок ко всему стоит ограничить употребление сахара и соли.

Каши на воде (манная, рисовая, овсяная и гречневая) с незначительным добавлением растительного масла и соли – это основа рациона при воспалении поджелудочной железы. Можно варить постные супы из овощей, а в качестве напитков употреблять минеральную воду, отвар шиповника, кисель и компот.

Источник: sport24.ru



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