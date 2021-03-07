 

Американский политолог Джошуа Хумински предложил США поменять отношение к России

07.03.2021, 12:16, Разное
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Политолог из США Джошуа Хумински призвал американские власти поменять свое отношение к другим государствам. Прежде всего, он рекомендует разработать иную политику взаимодействия с Россией.
В современны условиях многие модели национальных стратегий утратили свою актуальность. Так, пришла к концу гегемония Соединённых Штатов Америки, а однополярный мир сменился на многовекторный со сразу несколькими странами, претендующими на лидерство. В таких обстоятельствах власти США должны по-иному взглянуть на возможности сотрудничества с другими государствами. Директор аналитического Центра Майка Роджерса Джошуа Хумински считает, что Вашингтон должен отказаться от политики применения к РФ разнообразных санкций.

Такое мнение эксперт по разведке и глобальным вопросам высказал изданию The Hill. Джошуа Хумински уверен, что администрации Байдена следует изменить стратегию взаимоотношений с Россией, не смотреть на нее сугубо с точки зрения стандартов власти Соединённых Штатов. Он напомнил о силе Москвы, из которой и исходят тактические шаги и поведение российского политистэблишмента. В Кремле хорошо осознают свои возможности и наличие огромных ресурсов. Потому президент РФ неизменно придерживается линии защиты интересов своей страны.

Кроме того, Хумински предупредил власти США о недопустимости недооценивания РФ. Политолог привел в пример слова Уинстона Черчилля о том, что РФ не настолько сильна, какой она кажется, но и не так слаба, как хотелось бы Западу. Москва неоднократно показывала всему миру умение применять всю свою мощь.

Источник: politros.com



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